Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü’nde çığ altında kalan kepçe operatörü Mehmet Zakir Encü, "Bölgeye gittim, baktım çığ geldi. Bir an öylece durdum, başka bir şey yapamadım" dedi.

Pazar günü yoğun kar yapışı nedeni ile Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde bulunan askeri üs bölgesinin yolu ulaşıma kapanmış, kar nedeni ile kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için kiralık bir iş makinası yolda bulunan karı temizlerken çığ altında kalmıştı. Çığ altında kalan kepçe operatörü Mehmet Zakir Encü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ilk defa böyle riskli bölgelerde çalıştığını söyledi.

Yolu temizlerken çığ geldiğini belirten Encü, "Çığ toplam 1 dakika kaldık ve çıktık. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir cam açıkta kalmıştı o camın içerisinden çıktık. Yeni, bu sene çalıştım. Bölgeye gittim, baktım çığ geldi. Bir an öylece durdum, başka bir şey yapamadım" dedi.