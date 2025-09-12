Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" üçüncü durağı olan Şırnak’ta başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirdiği Bir Anadolu Şenliğinin üçüncü durağı Şırnak oldu. Cudi Dağı, tarihi dokusu ve Mezopotamya’nın bereketli topraklarıyla öne çıkan Şırnak, zengin kültürel mirası ve yöresel lezzetleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikte hem yerel halkı hem de ziyaretçileri kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Bir Anadolu Şenliğinin açılışı, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Burada konuşan Vali Ekici, "Bu festival hem bizim kendi potansiyelimizi geliştirmemiz hem şehrimizin potansiyelini göstermemiz açısından son derece önemli. 12-18 Eylül tarihleri arasında burada ülkemizin çok değerli sanatçılarını, çok değerli uzmanlarını ve kültür insanlarını burada misafir edeceğiz. Kütüphanelerimiz açacağız. Kültür ve sanattan çok güzel sanatçıları misafir edeceğiz ve bir hafta boyunca çok güzel bir şekilde Şırnak’ta kültürün, sanatın ve eğlencenin yoğunluğunu yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları çerçevesinde böyle bir programın şehrimizde yapıldığı için, bir ay önce de bu program için şehrimize gelen Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a buradan şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Vali Ekici, Şırnak’ın her açıdan kalkınan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Kırk yıllık karanlık terör döneminin sona ermesiyle birlikte, petrolün başkenti haline geldik. Bugün iki bin beş yüz mühendisimiz Gabar Dağında, Cudi Dağında petrol çıkarıyor. Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Genç mühendislerimiz buralarda Türkiye’nin üretimine ve kalkınmasına katkıda bulundukça tabii ki kültürde ve sanatta eş değer bir gelişmeyi sağlamamız gerekiyor’’ diye konuştu.

’’Şehrimizde bugün gidilmeyecek bir yer yoktur’’

İnanç turizminin gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirten Vali Ekici, "Bugünlerde şehirlerin yarışı aldı başını gidiyor işte. Yan tarafındaki şehirler turizmde ileriye gittikçe bizde inanç turizminin başkenti olabilmek için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Doğa turizminin inanç turizminin başkent olabilmek için bu bölgede gayret gösteriyoruz. Bizim çok güzel avantajlarımız var. Dünyanın en büyük sınır kapılarından Türkiye’nin doğuya açılan en büyük kapısına sahibiz. Oradan çok sayıda misafiri ülkemizde kabul ediyoruz. Geçen ay Cudi festivalini yaptık. Ondan önce tüm dünyadan sporcuların geldiği Cudi Cupı yaptık ve geçen ay Diyanet İşleri Başkanımızla birlikte Cudi Dağında Cudi Hazreti Nuh Camisinin temelini attık. Önümüzdeki ayın altısında camimizin ihalesini yapıp inşallah bir yıl içerisinde inanç turizmine kazandırmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Festivalin önemine de değinen Vali Ekici, "Tüm vatandaşlarım ve tüm hemşerilerim bunu biliyor, Tüm Türkiye’nin bilmesini istiyorum. Şehrimizde bugün gidilemeyecek bir yoktur. Her yere gidebiliriz. Şehrimizde huzur, güvenlik son derece sağlamdır ve bu huzurun ve güvenin sonucunda tabii ki insanlarımızın eğlenmek ve kültür ve sanata da vakit ayırmak için bir artık vakitleri ve çabaları var. Bu eksikliğimizi giderebilmek için bu festivali yapıyoruz. Bu festival bizim hem kendi potansiyelimizi geliştirmemiz hem şehrimizin potansiyelini göstermemiz açısından son derece önemlidir. İşte birazdan şehrimizin hanımlarının hazırladığı o nadide, yöresel yemeklerimizi tüm Türkiye’den gelen misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Yine kütüphanelerimiz açacağız. Türkiye’nin en güzel sanatçılarını burada misafir edeceğiz. Onlarla birlikte eğlenip onlarla birlikte coşacağız" ifadelerini kullandı.

’’Türkiye, umudun ve direncin adresi’’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak bizler, kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı bir sorumluluk olarak değil, bir onur olarak görüyoruz. Bu bilinçle Anadolu’nun her yerinde yaşayan değerleri gün yüzüne çıkarıyor, sanatkarlarımızın da yanında duruyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan ‘Bir Anadolu Şenliği’ ile Şırnak’ta bir hafta boyunca konserlerden tiyatroya, geleneksel el sanatlarımızdan sinemaya, çocuklar için oyun köyümüzden Gezici müzelere kadar dolu dolu bir hafta geçireceğiz Şırnak’ta. Ve bu zevki hep birlikte yaşayacağız inşallah. Bu şenlik sadece bir eğlence değil, aynı zamanda birlik kardeşlik ve dayanışmanın bir örneği olacak inşallah" dedi.

Şırnak’ın doğal ve tarihî zenginlikleriyle öne çıktığını belirten Yazgı, "Eşsiz güzellikleriyle Anadolu’nun incilerinden biri olan Şırnak, baharda sadece 20 gün açan kartpostallık ters laleleriyle, Cudi ve Gabar dağlarının doğal güzellikleriyle, kaplıcaları tarihi ve dini yapılarıyla bağlarında sakladığı eşsiz zenginlikleriyle ziyaretçilerimiz için benzersiz bir deneyim sunmakta. Biz bu festivalimizde Şırnak’ımızı bu güzellikleriyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla gastronomisiyle birlikte yaşatmak istiyoruz. Sanatçılarımız buraya gelmek için bir an bile sorgulamadılar. Davetlerimizde tüm sanatçılarımız koşarak geldiler buraya. Bunlar bizim için özel anlar. Çünkü şu yaşadığımız dönemde, huzur ve güvenilir beraber olduğu bu Şırnak ilimizde bundan sonra kültürü ile, sanatıyla her alanda yeni bir turizm destinasyonu olabilecek nitelikte bir ilimiz. Ve bu festival Şırnak’ımızı en güzel şekilde tanıtmak için de bir fırsat olacak. Burası El Cezeri’nin memleketi. Geçmişiyle tarihiyle çok önemli zatları barındırmış bir şehrimizden bahsediyoruz. El Cezeri ilk robotu yapmış sibernetin kapılarını açmış ve bir çok icada da imza atmış değerli bir bilim insanımız. Gelip herkesin El Cezeri’nin memleketini görmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yazgı, kültürel çeşitliliğin korunması konusuna da değinerek, "Dünyanın dört bir yanında savaşlar, krizler, göç dalgaları ve iklim sorunları insanlığı sarsarken Türkiye bu karanlık tabloda umudun ve direncinin adresi olmaya devam ediyor. Biz Bu yola kolay olanı seçmek için değil insanlarımıza yakışanı başarmak için çıktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı insanımıza huzur güven ve refah sunacak bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede hem toplumsal kaynaşmayı daha güçlendirecek hem de kültürel çeşitliliği koruyarak sürdürülebilir kalkınmanın ve huzurun devamını sağlayacağız. Çünkü bu toprakların her karışı bize emanettir. Her sesi, her rengi ortak zenginliğimizdir" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından Vali Ekici ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şırnak’ta düzenlenen gastronomi etkinliğini gezdi. Cumhuriyet Meydanı Şırnak’ın köklü mutfak kültürünü yansıtan tatlarla dolup taştı. Yöresel mutfağın öne çıkan lezzetleri arasında yer alan perde pilavı, sembusek, serbidev, tandır ekmeği, menengiç kahvesi ve daha birçok geleneksel yemek hem görsellikleri hem de tadıyla konukların büyük beğenisini kazandı. Ziyaretçiler, bu eşsiz lezzetleri deneyimlerken aynı zamanda Şırnak’ın tarih boyunca şekillenen zengin kültürel mirasına da tanıklık etme fırsatı buldu. Gastronomi etkinliği, şenlik coşkusunu sofralara taşıyarak Şırnak’ı kültür ve sanatla birlikte damaklarda da unutulmaz kıldı.

Protokol daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çocuk etkinlik alanlarını gezdi; meydanda kurulan stantlarda çocukların katılımıyla gerçekleşen resim, oyun ve el işi çalışmalarını inceledi. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren miniklerle sohbet eden Ekici ve Yazgı, onların coşkusunu paylaştı.