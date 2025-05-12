Bir çocuğun sessiz çığlığı: "Hiç oyuncağım olmadı" Bir çocuğun sessiz çığlığı: "Hiç oyuncağım olmadı"

Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8 gram bonzai maddesi, 8 gram esrar maddesi, 5 gram eroin maddesi, 2 gram metamfetamin, 6 bin 990 paket sigara, 5 bin 200 adet puro, 169 adet cep telefonu, bin 561 adet emtia, 62 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, 53 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA