Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi verilip konserin ardından mont dağıtıldı.

İlçeye bağlı Aşağıdere köyünde Mehmet Dereli ilk ve İsmail Dereli Ortaokulunda Beytüşşebap İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, Şırnak Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mahsum Çağın, müzik öğretmeni Akiset Atan ve gönüllülerin katılımıyla öğrencilere Yeşilay ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili eğitim verildi. Ardından öğrencilere mini konser verilip mont dağıtıldı.

Öğretmen Akiset Atan, hediyeler dağıtıklarını belirterek, "Yeşilay Cemiyeti ile Kültür ve Turizm ve Turizm Bakanlığı ortaklaşa bu etkinlikte buluştuk. Çocuklarımıza mont dağıttık, küçük bir müzik şöleni gerçekleştirdik. Teknoloji, bağımlılığıyla ilgili eğitim verdik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu çocukların gülüşlerine mutluluklarına ortak olduk" dedi.