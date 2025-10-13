Şırnak Gündoğdu Mahallesi’nde uzun süredir beklenen yola asfalt dökümü başladı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde vatandaşların uzun süredir talep ettiği imar yolunun alt yapı ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yolun asfalt serimi bugün itibarıyla başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yarka, "Sadece bu mahallemizde değil, şehrimizin dört bir yanında ulaşımı kolaylaştırmak ve güvenli, konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.