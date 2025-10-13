Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Güçlükonak Kaymakamlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında erişilebilirlik denetimleri yapıldı.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Güçlükonak Kaymakamlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında denetim gerçekleştirildi. Engelli bireylerin kamu hizmetlerine eşit ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, binaların fiziksel koşulları, yönlendirme tabelaları, rampalar ve diğer erişilebilirlik unsurları incelendi. Denetim sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve erişilebilirliğin artırılması yönünde kurumlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Erişilebilirlik denetimlerinin, 5378 sayılı Engelliler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde il genelinde aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. Komisyon, denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparak süreci takip edeceğini duyurdu.