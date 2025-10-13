Hatay’da duvara "Seni Seviyorum" yazarak kalp çizen vatandaşa, belediye personeli "Seviyorsan git konuş bence çünkü biz siliyoruz" diyerek mesaj gönderdi. Belediye personelinin verdiği mesaj ve yazıyı sildiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Antakya Belediyesi, kenti yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki asli görevlerini yerine getiren belediye ekipleri, zaman zaman da farklı olaylarla karşı karşıya kalıyor. Antakya kent merkezinde bir duvara "Seni Seviyorum" yazarak kalp simgesi koyan vatandaşın yazdıkları belediye ekipleri tarafından silindi. Yazının silindiği esnada çekilen görüntü ve Antakya Belediyesi personelinin verdiği "Seviyorsan git konuş bence, çünkü biz siliyoruz" mesajı ise tebessüm ettirdi. O anlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.