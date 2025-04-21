DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma Dekanlığı ve Düzce Teknopark iş birliği ile düzenlenen ’’Nasıl Girişimci Olurum?’’ başlıklı program gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda ki programa DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve Ticarileştirme Destek Birimi Koordinatörü Selçuk Cantürk ile öğrenciler katıldı.

Dekan Duygu Ekinci tarafından yapılan açılış konuşmasında akademisyenler olarak yaptıkları çalışmalara öğrencileri de ortak etmeye çalıştıklarını ifade etti. Programın, akademisyenlerin ve öğrencilerin birlikte üretebilecekleri veya fikirlerini hayata geçirebilecekleri fırsatları tanımaları için çok faydalı olacağını belirten Ekinci, katkıları için Araştırma Dekanlığı ve Düzce Teknopark yetkililerine teşekkür etti.

Programda konuşan DÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, öğrencilere yönelik Avrupa Birliği projelerinden söz ederek, Düzce Teknopark’ın her yıl düzenlediği Girişimcilik Maratonu gibi yarışmalarla öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebileceklerini dile getirdi. Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin sağladığı imkanların da öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olacağını söyleyen Tekin, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve Ticarileştirme Destek Birimi Koordinatörü Selçuk Cantürk ise girişimcilik ve ticari destekler, Düzce Teknopark destekleri, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi, Ar-Ge Proje Pazarı, Girişimcilik Maratonu, Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ve TÜBİTAK destekleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Henüz fikir aşamasında olan şirketleşmemiş iş fikirlerine Düzce Teknopark olarak destek verdiklerini belirten Selçuk Cantürk, "Mentörler tarafından geliştirdiğiniz fikrinizi şirketleştirip yatırımcılar ile görüşmelerinizi sağlayıp fikrinizin hayata geçmesini sağlıyoruz. Geçen yıl 14 fikir şirketleşerek hayallerini gerçekleştirdiler. 11 yıldır kesintisiz devam ettirdiğimiz Girişimcilik Maratonu’na sizler de fikirleriniz ile başvurabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Düzce Teknopark olarak fikirden pazara kadar yanınızdayız ve sizi desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.