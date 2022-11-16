Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde park edilen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçta kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde park edilen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçta kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza, Paşadağ Mahallesi Nebi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, park edilen 34 EOD 940 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, hareket ederek yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen hafif ticari aracı görenler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kazada kimsenin yaralanmadığını tespit ederek, olay yerinden ayrıldı. Kaza sebebiyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.