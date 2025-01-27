Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde imar uygulaması sonucu tapusu çıkan hak sahiplerine tapularını törenle teslim etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan törenle hak sahipleri, tapularını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan aldı. İmar sorunlarının çözüme ulaşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve çok sevdiğimiz Yıldırım için var gücümüzle çalışıyoruz. 2019 yılından bu yana imar uygulamalarından kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan parklara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yıldırım’da göreve başladığımızda ilçemizin üçte birinde imar sorunları vardı. 1986’dan bu yana imar uygulamaları, vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle sürekli bozuluyordu. Bu problemi çözmek için Ankara’ya giderek gerekli düzenlemeleri yaptık. İmar Kanunu’nun 18. maddesinde yapılan değişiklikle Yıldırım’da adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle şehrimizin geleceği için güvenli ve modern yaşamın kapılarını araladık” ifadelerini kullandı.

“960 hak sahibimizi daha tapularına kavuşturuyoruz”

Başkan Yılmaz, “Görev süremiz boyunca 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alanın yüzde 27’sinde tapu yenilemesi yaparak, 15 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Bugün burada da Şirinevler Mahallesi’ndeki 960 hak sahibini tapularına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nisan ayında 25 bin hak sahibine daha tapularını teslim edeceğiz. Kısa süre içinde bu rakamı 40 bine çıkaracağız. Şirinevler Mahallesi’ne özel olarak, 1999 yılında yapılan imar uygulaması 2008’de iptal edilmişti. Ancak yapılan düzenlemelerle bölgede yıllardır süregelen ruhsat problemini ortadan kaldırdık. Bu sayede Şirinevler Mahallesi’nde riskli alan ve riskli alan dışı olmak üzere toplam bin 60 hak sahibine tapularını teslim ettik. Bugün de 960 hak sahibimizi daha tapularına kavuşturuyoruz. Ayrıca Şirinevler’de yapılan imar planları ve uygulamaları sonucu hiçbir kamulaştırma bedeli ödemeden 94 bin 500 metrekare park alanı, 27 bin metrekare okul alanı, 11 bin 250 metrekare cami alanı, 3 bin 200 metrekare pazar alanı, 4 bin metrekare sosyal alan gibi toplam 145 bin 400 metrekare sosyal donatı alanı kazandırdık” dedi.