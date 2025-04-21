Sinop’un Boyabat ilçesinde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Zanaat Atölyeleri" kapsamında Mevlana Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) açılan kurslar devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Zanaat Atölyeleri kapsamında, Boyabat’ta öğrencilere yönelik nitelikli mesleki eğitim imkânları sunuluyor. Gençleri üretime, emeğe ve beceriye yönlendiren atölyelerle, öğrenciler geleceğe sağlam adımlar atıyor. Bu anlamlı ve uygulamalı eğitim süreci, öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime geçişinde farkındalık kazanmalarını sağlarken, el becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor.