SİNOP (İHA) – Sağlık Bakanlığı’nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde başlattığı vücut kitle indeksi (VKİ) ölçüm uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop’ta da yoğun ilgi gördü. İl genelinde en az 25 bin kişiye ulaşılması hedeflenirken, vatandaşların sağlık durumlarının sahada belirlenmesiyle, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir adım atılıyor.

Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde yürütülen uygulama, bireylerin mevcut sağlık durumlarını tespit etmeyi, fazla kiloya bağlı risk faktörlerini erken safhada belirlemeyi ve bu doğrultuda Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla bireysel sağlık rehberliği sunmayı amaçlıyor.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen uygulama kapsamında, ekipler şehir genelinde belirlenen alanlarda ölçüm faaliyetlerine başladı. İlk uygulamalardan biri Sinop Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilirken, öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın kararlılıkla yürüttüğü bu uygulama, koruyucu sağlık hizmetlerinde bir kilometre taşıdır. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde geliştirilen bu model, yalnızca ölçüm yapmakla kalmayıp; bireylerin sağlık geçmişi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarını da bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmektedir" dedi.

Sinop halkının sağlık bilincine vurgu yapan Dr. Arslan, "Sinop halkı, sağlığına önem veren ve katılım konusunda örnek bir topluluktur. Bu doğrultuda belirlenen her noktada etkin bir ölçüm ve yönlendirme süreci yürütüyoruz. Her bireyin sağlıklı bir gelecek için bu uygulamada yer almasını önemsiyor ve teşvik ediyoruz" diye konuştu.

10 Mayıs- 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yürütülecek olan programda, 10 milyon vatandaşa ulaşılması hedefleniyor. Sinop’taki ölçüm noktalarında, vatandaşların boy, kilo ve VKİ ölçümleri yapılıyor; ihtiyaç halinde ise Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirilerek diyetisyen eşliğinde bireysel sağlık danışmanlığı sunuluyor.

Açıklamasının sonunda Dr. Arslan, "Sinop’un her ferdini sağlığın merkezine alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki sağlık, sadece hastalıkla mücadele değil; riskleri daha ortaya çıkmadan önlemektir. Sayın Bakanımızın vizyonu ve Sağlık Bakanlığımızın kararlılığıyla, bugün sağlıklı bir toplumun temelleri daha güçlü atılmaktadır. Tüm halkımızı bu önemli çalışmanın parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.