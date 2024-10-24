Türkiye’de, eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi”, alanında uzman 117 akademisyen ve eğitimcinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kongre, eğitimdeki yenilikleri değerlendirmek ve yeni metodolojiler geliştirmeyi hedefliyor.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlenen kongrenin açış konuşmasını yapan Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz kongre hakkında bilgiler vererek, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Selamlama konuşması yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, kongreye katılan tüm akademisyenlere ve eğitimcilere başarılar diledi.

Protokol konuşmalarının ardından açılış konferansında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, "Öğretim Programları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Programın ardından "Sinop’un Renkleri" ve "Hayat Kısa Sanat Uzun" sergilerinin açılışı yapıldı ve katılımcılar sergi alanını gezdi.

25 Ekim tarihinde sona erecek olan Kongrede, yüz yüze ve çevrimiçi sunumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca kongre programı arasında 2 poster sunumu ve 1 çalıştay da yer alıyor. Eğitim alanındaki güncel gelişmeleri ele almayı amaçlayan kongre, akademik iş birliğini artırmayı ve katılımcılara farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.

Açılış programına ayrıca Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, akademik-idari personel, eğitimciler, davetliler ve öğrenciler katıldı.