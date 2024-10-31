Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, aralarında 2 adet mavzer piyade tüfeğinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda,Gerze ilçesinde tespit edilen bir şahsın üzerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet mavzer piyade tüfeği, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 6 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet işlemeli hançer, 1 adet kasatura, 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 93 adet mavzer fişeği, 65 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 37 adet 6 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: iha