Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, aralarında 2 adet mavzer piyade tüfeğinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda,Gerze ilçesinde tespit edilen bir şahsın üzerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet mavzer piyade tüfeği, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 6 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet işlemeli hançer, 1 adet kasatura, 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 93 adet mavzer fişeği, 65 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 37 adet 6 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.