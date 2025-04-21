Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 24 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne yönelik eğitim yapıldı.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince "Bir Kural, Bir Ömür" Kampanyası kapsamında, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik, motosikletler için kask kullanımının önemi, trafik kuralları, aşırı hız, seyir hali cep telefonu kullanımı, trafik işaretleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında özellikle motosiklet sürücüleri için hayati önem taşıyan konular ele alındı. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının kazalardaki yaralanma ve ölüm riskini nasıl azalttığı detaylı şekilde anlatıldı. Bunun yanında kırmızı ışıkta durma, belirlenen hız sınırlarına uyma ve hatalı sollama yapmama gibi temel trafik kurallarının önemi vurgulandı.