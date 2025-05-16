Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Sucul Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Sinop genelinde öğrencilere yönelik eğitimler başladı.

Lala İlkokulu’nda düzenlenen ilk eğitimde öğrencilere hayalet ağlar, istilacı balık türleri, ve balık tüketiminin faydaları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Programda, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Alpaslan Yavuzcan, sağlıklı beslenme, sucul ekosistemin önemi ve sürdürülebilir su ürünleri konusunda öğrencilere farkındalık kazandıracak bilgiler aktardı. Program sonunda öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri ve hediyeler dağıtıldı.

Programa Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tülin Erdem ile teknik personeller katıldı.