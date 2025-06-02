Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği, gökyüzünü renklendirdi. Daylı Stadı’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kendi uçurtmalarını uçurarak hem yarıştı hem eğlendi.

Etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşatırken, yarışma formatında gerçekleştirilen uçurtma uçurma etkinliği heyecanı artırdı. Gökyüzüne yükselen rengârenk uçurtmalar, izleyicilere görsel şölen sunarken, etkinlik boyunca aileler çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu. Yarışmaya katılan bazı uçurtmalar boyutları ve tasarımlarıyla ilgi odağı oldu.

Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara ödüller takdim edilirken, benzeri etkinliklerin ilçede geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Şenliğe Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.