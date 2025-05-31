Sinop Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen BİLSEM Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, bilim ve sanatla dolu dolu bir gün geçirdi.

Şenlik kapsamında karaoke etkinlikleri büyük ilgi gördü. Öğrenciler sahne alarak yeteneklerini sergiledi. Ayrıca deneysel projelerin sergilendiği stantlar, katılımcılardan tam not aldı. Bilimsel çalışmalar ve sanat etkinlikleri, ziyaretçilere hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşattı.

BİLSEM yetkilileri, bu tür organizasyonların öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve sosyal becerilerini artırmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Etkinlik, velilerin de yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.