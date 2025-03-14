Sinop’ta altı gün içinde 3. ölü yunus sahile vurdu.

Sinop’un kuzey sahilinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde bir yunus buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri sevk edildi.

9 Mart’ta İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri sahilinde bir ölü yunus kıyıya vurmuştu. 11 Mart’ta ise güney sahilinde benzer bir olay yaşanmıştı. Altı gün içinde yaşanan 3. olayla ilgili inceleme başlatılırken, yunusların ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.