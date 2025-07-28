AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’un sağlık yatırımları hakkında genel bilgiler vererek, Türkeli’ye 50 yatak kapasiteli yeni hastaneyi müjdeledi.

Milletvekili Maviş, Sağlık-Sen Sinop Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Sinop’un sağlık yatırımlarına değindi. Sinop Merkez’de ve ilçelerde yapılan ve yapılacak yatırımları detaylarıyla anlatan Maviş, Türkeli’ye 10 bin metrekare alana 50 yatak kapasiteli hastane yapılacağını işaret etti. 1 buçuk ay içerisinde ihaleye çıkılacağını bildirdi. Ayrıca Maviş, Milletvekili olarak bakanlık nezdinde sağlık çalışanlarının da sözcüsü olacağını dile getirdi. Öte yandan Maviş, Ada Mahallesi’nde Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezi inşaatlarının devam ettiğini hatırlatarak, Gelincik Mahallesi’nde yer tahsisi sorunu çözülünce benzer inşaatların yapılacağını kaydetti.

"Türkelimize de 50 yataklı 10 bin metrekare alanda bir devlet hastanesi yapılacak"

Türkeli’ye 50 yatak kapasiteli hastane ihalesinin 1 buçuk ay içerisinde gerçekleşeceğini ifade den Maviş; "Değerli arkadaşlar biliyorsunuz, Durağan, Sinop, Ayancık ve Erfelek Devlet Hastanemizi bitirdik. Şimdi inşallah Türkeli Devlet Hastanemizin ihalesi 1 buçuk ay içerisinde yapılacak. Türkelimize 50 yataklı 10 bin metrekare alanda bir devlet hastanesi yapılacak. Mevcut hastanemiz çok iyi şartlarda değil. Bunun yanı sıra yine Aile sağlığı, Toplum Sağlığı Merkezlerimizin tamamı hemen hemen yenilendi. Durağan’da eski hastanemiz yerine sağlık merkezi yaptık. Saraydüzü’nde Türkiye’deki birçok hastanemiz gibi Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Merkezimizi Saraydüzü’ne kavuşturduk. Aynı şekilde Dikmen’e, Gerze’ye, Türkeli’ne benzer büyüklüklerde birinci basamak hizmet ünitelerine kazandırmış olduk" dedi.

Ada Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Gelincik Mahallesi’ne kurulması planlanan sağlık merkezleri üzerine çalıştıklarını aktaran Maviş; "Şimdi inşallah Ayancık Devlet Hastanemiz yıkıldı. Onun yerine de aynı şekilde Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Merkezi binamızı yapacağız. Bu sene içerisinde ihale edeceğimizi düşünüyorum. Ada Mahallemizde Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor. Gelincik bölgesinde yerle ilgili bir sorunumuz var. Onu da açtıktan sonra Gelincik bölgesine de inşallah Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Merkezi hizmet binamızı yapmış olacağız" diye konuştu.

"Boyabat’ta MR cihazımız hizmet veriyor"

Boyabat’ta faaliyete başlayan MR cihazının bölgeyi rahatlattığını kaydeden Maviş sözlerini şu ifadelerle tamamladı; "MR hizmeti sadece Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde veriliyordu. Durağan’dan, Boyabat’tan, Saraydüzü’nden de yoğun bir şekilde gelen MR talebiyle gelen hastalar vardı. Şimdi Boyabat’ta uzun yıllardır mücadele ettiğimiz ancak birkaç kez ihale edilmesine rağmen, ne yazık ki başaramadığımız MR cihazıyla ilgili sorunu aştık. Boyabat’a MR cihazı kuruldu. Şu ana kadar bana intikal eden bir sorun yok. MR cihazı Boyabat’ta hizmet veriyor" ifadelerine yer verdi.