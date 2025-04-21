Türkiye şampiyonasından kupa ve madalyalarla dönen Sinoplu judocular, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Ankara’da düzenlenen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda, Sinop’u ve Türkeli ilçesini temsilen katılan Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. İçlerinde Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak’ın da bulunduğu sporcular, zorlu rakiplerini geride bırakarak ve birincilik dahil çeşitli dereceler elde ederek Sinop’u ve Türkeli ilçesini en iyi şekilde temsil ettiler. Ayrıca, Takımlar Tm-40 kategorisinde Türkeli Belediye Esnafspor takımı birinci olarak takım halinde altın madalyayı ve kupayı Sinop’a getirdiler.

Bu önemli başarısıyla birlikte, Sinoplu Judocular, 2025 yılında Letonya’da yapılacak olan Veteranlar Avrupa Şampiyonası’na ve Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Şampiyonada, Deniz Çolak M4 100 kg’da Türkiye 1.si, Barış Çolak M4 +100kg Türkiye 2.si, Çağdaş Canel M3 81kg Türkiye 2.si, Serdar Çolak M4 90 kg Türkiye 3.sü olurken, Güray Karaduman M4 81 kg Türkiye 3.sü olurken, Deniz Çolak 100 kg, Serdar Çolak 90 kg, Barış Çolak + 100 kg, Güray Karaduman 81 kg, İlkay Engin 90 kg, Çağdaş Canel 81 kg ve Mehmet Özbaldöktü 66 kg’da Sinop Türkeli Takımı olarak Türkiye birincisi oldular.