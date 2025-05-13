Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yerel Kalkınma Stratejisi vatandaşların talepleri ile şekillendiriliyor.

Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçenin kalkınma hedeflerine yön verecek Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Avrupa Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Leader yaklaşımı kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını oluşturan Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıkları, odak grup toplantıları farklı toplumsal kesimlerden katılımcılarla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen toplantılarda çiftçiler, kadınlar, gençler ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek Sındırgı’nın kalkınmasına dair görüşlerini paylaşıyor. Her bir hedef grubun görüşlerinin ayrı ayrı ele alındığı bu toplantılar sayesinde, strateji taslağı sahaya dayalı, gerçekçi ve uygulanabilir bir zemine oturtuluyor. Her grup özelinde yapılan bu görüşmeler, ilçenin önceliklerinin ve ihtiyaçlarının doğrudan sahadan alınmasına imkan sağlıyor. Toplantılarda, yerel halkın ihtiyaç, beklenti ve önerileri doğrudan alınarak katılımcı ve kapsayıcı bir planlama süreci yürütülüyor.

"Toplumun sesi stratejiye yön veriyor: Sındırgı’da katılımcı kalkınma süreci"

Dernek yetkilileri, bu katılımcı yaklaşımın stratejinin daha uygulanabilir ve gerçekçi olmasına önemli katkı sunduğunu belirtiyor. Toplantılarda öne çıkan başlıca konular arasında tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsalda istihdam imkanların artırılması, kadın girişimciliği, gençlerin ilçede tutulması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri yer alıyor.

Yerel halkın süreçte aktif rol almasının, uygulanacak projelerin başarısını ve yerel sahiplenmeyi güçlendireceğini vurgulayan Doğal Şehir Sındırgı YEG Derneği, Yerel Kalkınma Stratejisi ile ilçeye kazandırılacak projelerin önemli bir kalkınma ivmesi oluşturmasını hedefliyor.

Odak grup toplantılarının önümüzdeki günlerde farklı mahalle ve hedef gruplarla devam etmesi planlanıyor. Dernek, süreç sonunda hazırlanacak Yerel Kalkınma Stratejisi ile ilçede kalkınmayı destekleyecek projelere kaynak sağlanmasının önünü açmayı hedefliyor.