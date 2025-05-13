Ankara Gölbaşı Belediyesi ile Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi arasında teknik iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinin gelişmesi ve kalkınması için projeleri hayata geçiren Gölbaşı Belediyesi, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile önemli bir protokole imza attı. Gölbaşı’nın sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve kültürel, tarihi ile doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz, şube yöneticileri, teknik personel katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; kentsel gelişimin bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun şekilde yürütülmesi, mimarlık mesleğinin gereklerine uygun bir planlama anlayışının benimsenmesi ve Gölbaşı’nın geleceğini şekillendirecek projelere ortak akılla yön verilmesi hedefleniyor.

"Gölbaşı’nı çağdaş bir şehircilik anlayışıyla geliştirmek önceliğimizdir"

Başkan Odabaşı, ilçenin gelişmesinde iş birliğinin önemine vurgu yaparak "Gölbaşı’nı geleceğe hazırlarken bilimin, uzmanlığın ve katılımcı anlayışın rehberliğinde hareket etmeye kararlıyız. Gölbaşı, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla Ankara’nın en kıymetli ilçelerinden biridir. Bu zenginliği koruyarak, çağdaş bir şehircilik anlayışıyla geliştirmek önceliğimizdir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile imzaladığımız bu protokol, teknik bir iş birliğinin çok ötesinde, kentimizin kimliğini birlikte inşa etme iradesinin bir göstergesidir. Mimarlar Odası’nın mesleki birikimi, bizim hizmet anlayışımızla birleştiğinde, ortaya çıkacak projelerin Gölbaşı halkına uzun vadeli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliğiyle, sadece binalar değil; aidiyet duygusu yüksek, yaşanabilir, estetik ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz, "Gölbaşı’nın sürdürülebilir bir kent modeli olması yolunda atılan bu adım örnek teşkil edecektir. Belediyemizle birlikte önemli projelere imza atacağız" dedi.

İmza töreni toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.