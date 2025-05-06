Sındırgı’da, gençlerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilim Fuarı, Kocahan Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen etkinlik, belediyenin katkılarıyla İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulu ev sahipliğinde yapıldı.

Bilim Fuarı’nda; 9 danışman öğretmen rehberliğinde çalışan 31 öğrenci, yıl boyunca hazırladıkları toplam 12 projeyi stantlarda sergileyerek katılımcılara sundu. Öğrenciler, tasarım ve bilimsel çalışmalarını uygulamalı olarak tanıttı.

Açılış töreni; Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarda stantları tek tek gezen Kaymakam Özay ve Başkan Sak, öğrencilerin projelerini ilgiyle inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Sak, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.