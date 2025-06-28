Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Bu düzenlemenin ardından nüfusu 4 bin 387 olan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi muhtarı da belediye olabilmek için eksik nüfusun tamamlanması için çağrı yaptı.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabileceği düzenlemesi yakın bir zamanda TBMM’de kabul edilmişti. Yeni düzenlemenin ardından nüfusu 4 bin 387 olan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Yeni Mahallesi Muhtarı Mehmet Farsak, okul için ikametlerini mahalle dışına aldıran öğrencilere seslenerek kayıtlarını yeniden Sindelhöyük’e aldırmalarını istedi. Muhtar Farsak, "Cumhurbaşkanlığından çıkan kararnameyle nüfusu 5 bin olan mahallelere tekrar belediyelik verilecektir. Şu anda Sindelhöyük Mahallesi’nde 4 bin 387 nüfusumuz vardır. Tekrar nüfusumuzun 5 bine ulaşması için gurbette yaşayan, dışarda yaşayan, çocukların okulu için Develi’ye kayıt yaptıranlardan ikametini Sindelhöyük’e almalarını istiyoruz. Daha iyi hizmet olması, bu hizmetlerden yararlanmak için, belediyenin gelmesi için istiyoruz" dedi.