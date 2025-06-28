Sultangazi Belediyesi Sanat Akademisi, büyük bir başarıya imza attı. Sinema atölyesi öğretmen ve öğrencilerinin geçen sene çektiği "Sandığa Gömülen" kısa filmi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 2. Kısa Film Yarışması’nda finale kalarak 3. oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, "Bir Şey Yap, İyi ve Güzel Olsun" temasıyla gerçekleştirilen 2. Kısa Film Yarışması’nda öğretmen kategorisinde 27; öğrenci kategorisinde 22 olmak üzere toplamda 49 film başvuru yaptı. Ön kurul değerlendirmesi sonunda 10 öğretmen, 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 film finalist olarak belirlendi.

Fikir- senaryo, temaya uygunluk, sinematografi ve oyunculuk, genel kanaat kriterleri ile değerlendirmeleri sonunda öğretmen ve öğrenci kategorisinde dereceye giren filmler belirlendi. Öğretmen kategorisinde Mehmet Çavdar’ın yönetmenliğini üstlendiği Sandığa Gömülen filmi finale kalarak 3. oldu. Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen programda dereceye giren filmler açıklanarak yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.

"Sinema tutkunlarını yalnız bırakmıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sinema tutkusunu farklı bir boyuta taşımak isteyen komşularımızı yalnız bırakmıyor, Sinema Akademimizle onların bir profesyonele dönüşmesi için gayret ediyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde senaryo, oyunculuk ve yönetmenlik dersleri veriyoruz. Sinemaya ilgi gösteren komşularımız, kendilerini geliştirmek istedikleri alan doğrultusunda teorik ve pratik eğitimlerle sinema sektörüne dair birçok şeyi öğreniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 2. Kısa Film Yarışması’nda 3. olan "Sandığa Gömülen" filminde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik dersi

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Akademileri’nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimleri veriliyor. Sinema Atölyesi; Sinema dünyasına adım atmak isteyen gençlere bir fırsat veriyor. Ekran önü ya da arkasında olmak isteyen gençler, alanında uzman eğitmenlerden oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik dersi alıyor. Sinema Akademisi’ne sadece gençler değil her yaş grubundan vatandaşlar ilgi gösteriyor. 18 yaş üzeri katılımcılar, hafta sonları aldıkları eğitimlerle hobilerini mesleğe çeviriyorlar. Ayrıca ekranların sevilen yüzleri, zaman zaman sinema atölyesine konuk olarak tecrübe ve bilgilerini de aktarıyor.