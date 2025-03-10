Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede faaliyet gösteren kadın esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan’ın ev sahipliği yaptığı programda kadınların "Dünya Kadınlar Günü" de karanfillerle kutlandı.

Ankara’nın Sincan Belediyesi bu kez iftar sofrasında ilçede faaliyet gösteren kadın esnafları ağırladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca’nın katılımlarıyla Sincanlı kadın esnaf için iftar yemeği düzenlendi.

İftar programına katılan kadınlar karanfillerle karşılandı. Başkan Murat Ercan ve eşi Emine Ercan misafirlere çiçek takdim ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Dualar edildi, oruçlar açıldı

Başkan Murat Ercan yaptığı konuşmasında kadınların her alanda desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek;

"Sincan için çalışıyoruz, Sincan için adeta gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi muhabbetimizi daim etsin. Oruç ve dualarınız kabul, muhabbetimiz baki olsun" diye konuştu.