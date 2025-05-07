Ankara Sincan Belediyesi, ‘Temelli Bisiklet Turu’ etkinliğini düzenledi.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki okullarda öğrenciler Hıdırellez etkinlikleri ile geleneksel bir şölen yaşadı. Sincan Belediyesi, gençler için sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturması için ‘Temelli Bisiklet Turu’ etkinliğini gerçekleştirdi.

Sağlıklı yaşamı destekleme konusunda yapılan projelerin hayata geçmesi için katkı veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocuklarla birlikte pedal çevirdi. Başkan Ercan ile birlikte Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve MHP İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan’ın da katıldığı ‘Temelli Bisiklet Turu’ uzun bir maratonun ardından Temelli Göleti’nde son buldu.

Bisiklet sürmenin, her yaş grubu için en keyifli ve sağlıklı sporlardan biri olduğunu belirten Başkan Ercan, etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti. Ardından Şehit Necati Tunalı Ortaokulu’nun Hıdırellez Şenliğine katılan Başkan Ercan, çocuklarla birlikte baharın gelişini kutladı. Aynı zamanda Başkan Ercan kutlamalar kapsamında yakılan Hıdırellez ateşinin üstünden atladı ve gençlerle birlikte ok attı.

Hıdırellez ve bisiklet turu ile ilgili konuşan Başkan Ercan "Neşe ve enerji kaynağımız evlatlarımız ile beraber baharın habercisi, umudun ve bereketin simgesi Hıdırellez’i coşkuyla kutladık. Mis gibi bir bahar enerjisi ile dopdolu bir gün geçirdik. Hem sağlıklı yaşamı teşvik eden bisiklet turunda pedal çevirdik hem de Hıdırellez’i karşıladık. Doğayla buluşarak spor yapmanın ve kültürel değerlerimizi yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık" dedi.