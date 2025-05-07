Bursa’nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın ardından İYİ Partili 3 Belediye Meclis üyesi AK Parti ailesine katıldı. AK Partiye katılan meclis üyelerine rozetlerini İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa Milletvekili Refik Özen taktı.

Rozet takma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey’in hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte bizim artık mazeretimiz yok. Daha fazla gayret edeceğiz, daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet edeceğiz" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temelini attığımız ve hızla binasını yükselttiğimiz tam bağımsız Türkiye’yi inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Refik Özen ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Karacabey İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi AK Parti ailesine yeni katılan 3 meclis üyesine parti rozetleri takıldı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın ardından partilerinden istifa edip, AK Parti ailesine katılan meclis üyeleri Ahmet Karakuş, Süleyman Yörür ve İlyas Aksoy’un rozetlerini İl Başkanı Gürkan ve Bursa Milletvekili Özen taktı.

"Tam bağımsız Türkiye’yi inşa ediyoruz"

Rozet takma töreninde konuşan Bursa Milletvekili Refik Özen, Fatih Başkan’ın AK Parti ailesine katılmasıyla birlikte Karacabey’deki hizmetlerine aynı hızla, kararlılıkla, merkezi hükümetin desteğiyle birlikte devam edeceklerini söyledi. Üç meclis üyesinin AK Parti ailesine dahil olmasıyla Karacabey’de daha güçlü olacaklarına inandığını ifade eden Özen, "Neticede, derdi bu ülke sevdası olan ve bu milletin geleceği adına dertlenen herkese AK Parti’de yer var. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah temelini attığımız ve hızla binasını yükselttiğimiz tam bağımsız Türkiye’yi inşa ediyoruz her alanda. Birilerinin içi boş farklı gündemleriyle uğraşmıyoruz. Bizim çok daha büyük meselelerimiz var. Hem bölgemizde hem dünyada bugün Türkiye’ye rağmen hiçbir adım atılmadığını, atılamayacağını herkes anlamış durumda. Hem ülkenin geleceği adına hem de yerelde, Bursa ve ilçelerimizde neler yapabiliriz? Daha nasıl farklı hizmetler üretebiliriz? Vatandaşın bizden beklentisine nasıl cevap verebiliriz? Bizim derdimiz bu. Gücümüzü birleştirerek Allah’ın izniyle hem Ankara hem Bursa ayağında İl Başkanımızla birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Ailemize katılan meclis üyelerimizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Mazeretimiz yok, daha fazla hizmet edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da konuşmasında, parti olarak hizmet etmenin derdinde olduklarının altını çizdi. Parti olarak hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını dile getiren Gürkan, "Başkaları gibi boş konuşup da saatlerce yapamadıklarını anlatanlardan değiliz. Derdimiz hep hizmet oldu. Başta belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet kervanına destek verdiği için. Çünkü hizmete ihtiyacı var Karacabey’in. Belediye başkanımız, partiye katılım toplantısında, ’Buradaki bu güç birliğiyle beraber bu hizmetin daha güzel olacağını’ söylemişti. Bu anlayışla bize güç katan meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bizim mazeretimiz yok artık. Daha fazla gayret edeceğiz, daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet edeceğiz. Çünkü bu birlikteliği de hep beraber sağlamak zorundayız. Birileri boş boş şeyler konuşur. Biz boş konuşmaktan imtina eder, hizmet etmenin derdinde oluruz. Ama bunu sağlayacak olan teşkilattır. Bu teşkilat birlikteliği bizim için çok önemli. Ben bunu bütün ilçelerimde de görüyorum. Nerede ki teşkilatımla belediyenin arasında bir uyum varsa orada hizmet çok daha güzel oluyor" dedi.

"Güzel hizmetlerin derdinde olacağız"

AK Parti ailesine katılan meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gürkan, bundan sonraki süreçte kimsenin ne dediğine bakmadan güzel hizmetlerin derdinde olacaklarını kaydetti. Merkezi hükümet olarak milletvekillerinin de desteği ile merkezde ne varsa ilçelere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Gürkan, "Teşkilat ve belediyenin uyumu çok önemlidir. Meclis üyelerimiz sahada bizim sesimiz, kulağımız. Hiçbir meclis üyemizin sahadan, mahalleden, vatandaştan uzak olmaması lazım. Çünkü hemşerilerimizin sorunlarını dile getirip, yerel mecliste çözmesi gereken onlardır" dedi.

Bu dönemde üzerinde durdukları en önemli şeyin gönül belediyeciliği dedikleri sosyal belediyecilik olduğuna vurgu yapan Başkan Gürkan, "İnsanız hatamız, kusurumuz olabilir ama vatandaş şuna bakar. Gayretinize bakar. Size bir sorun iletir. Her şeyi çözemeyebiliriz. Vatandaş size bir şey ilettiğinde, ’yapamıyoruz’ demek de ona bir değer vermektir. Bu çok kıymetli bir şey. Eğer hiçbir şey söylemezse değersizsiniz demektir. Vatandaşımızın bize kızdığı bir şeyi veya ne bileyim üzen bir şeyi size aksettirmesi kadar, aktarması kadar güzel bir şey yoktur. Biz bundan ders çıkaracağız. Ben tekrar aramıza katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber güzel bir birlikteliğimiz olacak. Güzel hizmetlerin derdinde olacağız. İnşallah hayırlı hizmetlere hep beraber vesile oluruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından AK Parti ailesine katılan meclis üyeleri Ahmet Karakuş, Süleyman Yörür ve İlyas Aksoy’un rozetleri İl Başkanı Gürkan ve Bursa Milletvekili Özen tarafından takıldı.