Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından her yıl düzenlenen ve gençlerin geleceklerini planlama sürecinde önemli rol oynayan Üniversite Tanıtım Fuarları 12 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında 14 ilde geçekleştirilecek.

AÜB tarafından her yıl düzenlenen "AÜB Tanıtım Fuarları"nın ilki bu yıl 15 Mayıs 2025 tarihinde Yozgat’ta başlayacak.

30 Mayıs’ta sona erecek fuarlar kapsamında aday öğrenciler, 14 ilde kurulan stantlarda AÜB’e üye Üniversiteleri tanıma imkânı bulacaklar.

Düzenlenecek olan tanıtım fuarları hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversite tercihi yapacak aday öğrencileri düzenlenecek olan fuara davet eti.

Açıklamasında AÜB tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Ar-Ge Proje Pazarı’nın da Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini de belirten Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"12 Mayıs- 30 Mayıs tarihleri arasında 14 ilde AÜB olarak önemli bir etkinliği düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. AÜB’e üye üniversiteler olarak birlik ve beraberliğin dayanışmanın önemli örneklerinden birisini sergileyerek öğrencilerimiz için çalışmalar yürütmeye var gücümüz ile devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenecek fuarlarda Üniversitelerimizin, alanında uzman akademik ve idari personelleri, bu yıl YKS sınavı sonrası tercih yapacak aday öğrencilerimize, danışmanlık konusunda yardımcı olarak, kariyer planlamalarına önemli ölçüde destek sağlayacaklar. Aynı zamanda yine AÜB tarafından bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirecek Ar-Ge Proje Pazarı da Erciyes Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirerek, ‘Mühendislik ve Temel Bilimler’, ‘Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri’, ‘Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri’, ‘Sosyal ve Beşeri Bilimler’ olmak üzere dört farklı kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri verilecektir. Etkinliğin düzenleneceği illerimizdeki tüm aday öğrencilerimizi fuarlarımızı ziyaret ederek, üniversitelerimizi yakından tanımaya davet ediyoruz."

12 Mayıs- 30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek "AÜB Tanıtım Fuarları" şöyle:

12 Mayıs Pazartesi Yozgat Cumhuriyet Mektebi Bozok Evi,

13 Mayıs Salı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi,

14 Mayıs Çarşamba Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi,

15 Mayıs Perşembe Niğde Belediyesi Önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı,

16 Mayıs Cuma Kayseri Erciyes Üniversitesi Erciyes Kültür Merkezi,

20 Mayıs Salı Amasya Akbilek Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi,

21 Mayıs Çarşamba Tokat 15 Temmuz Kongre Merkezi Taşlıçiflik Kampüsü,

22 Mayıs Perşembe Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü,

23 Mayıs Cuma Malatya Park AVM,

26 Mayıs Pazartesi Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı,

27 Mayıs Salı Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Kültür Park,

28 Mayıs Çarşamba Tunceli Aktuluk Mahallesi Munzur Üniversitesi Yerleşkesi Fuar Merkezi,

29 Mayıs Perşembe Erzincan Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi,

30 Mayıs Cuma Ardahan Üniversitesi Derya Samancı Yaşam Merkezi Fuaye Alanı.