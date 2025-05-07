Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Kaymakamlığı, Kayseri Üniversitesi ve Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte Pınarbaşı ilçesindeki eğitim yuvasını 2 bin 500 fidan dikimi ile ağaçlandırdı.

Fidanların Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulduğu ağaçlandırma etkinliğinde, Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Alparslan Türkeş Yerleşkesi, Kayseri Üniversitesi Yeşil Yaka Kulübü’nün ‘toprak bizim, gelecek hepimizin’ teması ile binlerce fidanla buluştu.

Duman, Bu Seneki Hedefin 100 Bin Fidan Olduğunu Paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman etkinlikte yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın il dışında olduğu bilgisini paylaştı ve kendisinin herkese selam söylediğini iletti. Duman, verdiği bilgilerde, vatanın geçmişten emanet olduğu kadar gelecekten de emanet olduğunu dile getirerek, Kayseri il sınırları içerisinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Duman, son 5-6 yıllık süreçte 750 bin fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayarak, bu yıl ki hedefin ise toplam 100 bin fidan olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir ile Eğitim Yuvasına Fidan Çukurları Hazırlandı, 2 Bin 500 Fidan Dikildi

Gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde, protokol, personel ve öğrenciler ile birlikte Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Alparslan Türkeş Yerleşkesi‘nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 2 bin 500 adet fidan yine Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çukurlarda toprakla buluştu.

Fidan dikme etkinliğine, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, TEMA Kayseri İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlı, Pınarbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Saydam Demirel ve Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Yavuz ve Büyükşehir Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma personeli ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte günün anısına fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi.