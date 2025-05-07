Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede yürütülen altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyorKONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede yürütülen yol, asfalt, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sıkı takibe ve yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kavuş bu çerçevede Hadimi ve Uluğbey mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan Hasanköy Caddesi’ndeki yol genişletme çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte inceledi. Beraberindeki teknik ekiple sahada yürütülen faaliyetleri adım adım gözlemleyen Başkan Kavuş, çalışmaların mevcut durumu ve gelecek planlamaları hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri sonrasında çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, Meram’da kentsel dönüşümün Türkiye genelinde gündeme gelmesinden çok önce başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye gündemine girmeden önce de Meram’da bu yönde ciddi adımlar atılmıştı. Meramuzun zamandır bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bu sürecin başlangıcı imar planlarının yapılması ve 18. madde uygulamalarının tamamlanmasıyla olur. Şu an Meram’da imar planı yapılmamış neredeyse hiçbir yer kalmadı. Yüzde 95 oranında tamamladık, kalan küçük kısımda ise plan tadilatları ile çalışmalar devam ediyor.”

Başkan Kavuş, açıklamasında kentsel dönüşümün önemine de vurgu yaparak, yaşanan depremlerin bu ihtiyacın ne denli hayati olduğunu tekrar hatırlattığını söyleyerek “Yakın zamanda yaşadığımız 11 ilimizi etkileyen Kahraman Maraş Depremleri ile İstanbul Depremi, bu anlamda hepimize bir uyarı niteliğindeydi. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan, ömrünü tamamlamış eski binalarda risk her zaman var. Biz de bu doğrultuda, Meram’ın çeşitli bölgelerinde yenilenme çalışmalarına hız verdik. Bu çerçevede bölgede kentsel dönüşümü ve altyapı çalışmalarını senkronize bir şekilde yürütüyoruz.”ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN KAVUŞ’A SICAK VE SAMİMİ KARŞILAMA

Başkan Kavuş’un saha ziyareti, yalnızca teknik bir inceleme ile sınırlı kalmadı. Mahalle sakinleri ve çevre esnafıyla bir araya gelen Başkan Kavuş, halkın öneri ve beklentilerini de bizzat dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbetlerde vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederken, bazı taleplerini de doğrudan iletme fırsatı buldular. Çevre esnaflar ve vatandaşlar Hasanköy Caddesi’nde ve Meram’ın tümünde yapılan çalışmalar için Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ettiler.