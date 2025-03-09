Sincan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel iftar yemeği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan’ın katılımlarıyla gerçekleşen iftar yemeğinde Dünya Kadınlar Günü ilgi ile kutlandı.

Sincan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine; Sincan Belediyesi çalışanları, AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve Sincanlı hanımlar davet edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen yemekte kadınların toplumdaki önemine vurgu yapıldı.

Başkan Ercan, misafirlere tek tek çiçek takdim ederek hanımların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Başkan Ercan, "Kadının gücünü bir kez daha gösterdiniz bize. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir Ramazan, güzel bir bayram nasip olsun. Kadın olmak zor. Kadın olmak sabır ister, emek ister. Güçlü kadın; güçlü aile, güçlü toplum, güçlü gelecek demektir. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Yemeğin ardından Sincan Türk Musiki Konservatuvarı öğrencileri, misafirlere sunduğu müzik dinletisi ile kulakların pasını sildi.