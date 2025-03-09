Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik “Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri” ile öğrencilerin doğru kariyer seçimleri yapmalarına ve gelecek planlamalarında bilinçli adımlar atmalarına yardımcı oluyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde 10 Mart'ta gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği, gün boyu sürecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte, öğrencilere çeşitli üniversite bölümlerinin tanıtımının yanı sıra gelecek planlaması için rehberlik hizmeti de sunulacak. Ayrıca, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerine göre ayrı salonlarda eş zamanlı olarak “Meslek/Bölüm Tanıtım Atölyeleri” gerçekleştirilecek. Devlet ve vakıf üniversiteleri de stant açarak öğrencilere bilgi verecek. Manisa Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri’ne, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleri, akademisyenler, eğitim ve kariyer danışmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve tercih uzmanları, YKS hazırlık eğitim yayıncıları katılım gösterecek.

Fuar süresince, eğitim danışmanları, YKS ve tercih uzmanları tarafından YKS'ye Hazırlık, Etkili Sınav Çalışma ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Motivasyonu, İnovasyon, Girişimcilik ve Kariyer Planlama konferansları verilecek.