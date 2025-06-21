Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumuna iddiaya göre 1 dakika geç kaldıkları için alınmayan gençler, Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nun duvarından atlayarak sınava girmeye çalıştı. Görevliler tarafından dışarıya çıkarılan gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nda sınava girecek 2 öğrenci iddiaya göre TYT sınavına 1 dakika geç kaldı. Okulun kapısının kapanması nedeniyle duvardan atlayan öğrenciler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı. Gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.