Eğitim Koçu Selver Yazıcı, LGS ve YKS‘ye girecek öğrencilerin uyku düzenlerini bozmamaları gerektiğini söyleyerek, "En geç 22.30-23.00 saatlerinde uyumaya özen göstersinler" dedi.

Öğrencilerin sınav öncesinde uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Eğitim Koçu Selver Yazıcı, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Sınav öğrenciler için çok ciddi bir geçiş. Onların yaşadığı bazen ilk bazen de ikinci tecrübeleri olsa da çok ciddi bir stres ve kaygıya sebep olan bir olgudur. Çünkü 4 yıl boyunca olmasa da son yıl öğrencilerimiz stresli bir şekilde koştur koştur sınava hazırlanıyorlar. Bu da doğal olarak hazır bulunuşluğun olmaması sebebi ile öğrencilerde stres, kaygı bozukluğuna, bir takım yeme bozukluklarına ve uyku bozukluklarına sebep olabilir. Sınava 1-2 hafta kala öğrencilere en büyük tavsiyem uyku düzenlerine dikkat etmeleri olacak. Lütfen uyku düzenlerini bozmasınlar. Gece ders çalışmaya çalışmasınlar. Biz bunu senenin başından beri söylüyoruz ama sabah erken saatlerde uygulanacağı için sınav, en geç gece 22.30-23.00’de uyumuş olsunlar ki sabah erkenden kalkıp sınava hazır bir şekilde gidebilsinler. Son bir haftada uyku çok önemli" dedi. Yazıcı, öğrencilerin yeme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bunun yanında yemek alışkanlıklarına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni şeyler denememelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarda mide bozukluğu, bağırsak bozukluğu yaşanmasını istemeyiz. Zaten kaygı ve stresle mide ve bağırsakta bir hassasiyet mevcut bir de yeni ve ekstra şeyler yemeye başlarlarsa, yeme düzenlerini değiştirmeye başlarlarsa sınav günü bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların da önüne geçmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında son zamanlarda ders çalışmayla ilgili de bize çok fazla soru geliyor. ‘Sınava 1 hafta kaldı hangi konuları halledeyim?’ diyorlar. Sınava çok az zaman kala konu halledilmez, eksik kapatılabilir. Bu eksik de önceki yıllarını çıkmış sorularını mutlaka çözsünler. Deneme şeklinde çıktılarını alsınlar. Son bir haftada son 5 yılın denemelerini çözebilirler. Yapamadıkları konulara, yanlış sorulara mutlaka baksınlar. Eksik konuları kısa kısa tekrar edebilirler ama son haftada konu çalışmayı biz çok tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilerin de en az öğrenciler kadar stresli olduklarını kaydeden Yazıcı, "En az öğrenciler kadar velilerin de stresli olduğunu hatta bazı velilerin öğrencilerden daha kaygılı olduklarını gözlemliyoruz biz. Öğrencimiz elinden geleni yaptıysa zaten şu an ‘hadi’ demenin çok bir anlamı yok. Şu ana kadar cebimize doldurduklarımızı sınavda uygulayacağız. O yüzden veliler lütfen öğrencilere baskı yapmasınlar. Çok rutin olmayan şeylerde, tavırlarda bulunmasınlar. Rutin olanı devam ettirmeye çalışsınlar. Çünkü sınavın yaklaşması demek çocukta zaten bir kaygı oluşturuyorken bir de veli baskısı çocukta çok büyük bir tepkiye sebep olabilir. Bu tepkiler de genelde bedensel kusma, ishal gibi farklı şekilde görülebilir. Velilerden ricamız çocuklardan daha sakin olmaları ki çocuklar da sağlıklı bir şekilde sınavlarına girebilsinler" dedi.