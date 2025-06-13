Diyanet işleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ÇEDES Projesi çerçevesinde Simav ilçesinde yılsonu kültür şenlikleri düzenlendi.

Merkez Yeni Cami’de düzenlenen yılsonu kültür şenliklerine İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Kaan Ulu, Gençlik Spor Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, ÇEDES Koordinatörü Hüseyin Çakmak, Diyanet Gençlik Koordinatörleri, sorumlu manevi danışmanlar, öğretmenler, izci liderleri ve gençlik liderleri katıldı. Öğrenciler düzenlenen etkinliklerle kültürel oyunları oynayarak hoşça vakit geçirdiler. Program ikramlarla tamamlandı.

Etkinliğe Osmanbey Ortaokulu, Osmanbey İmam Hatip Ortaokulu, Dört Eylül Ortaokulu, Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu, Beyce İlkokulu ve Hisarbey Şehit Uğur Sarıkaya İlkokulu Değerler Kulübü öğrencileri iştirak etti.