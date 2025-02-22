AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav ilçesinde yapımı devam eden 300 kişilik öğrenci yurdu inşaat alanında bir dizi incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Milletvekili Adil Biçer, Pazarlar Kaymakamı Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Gençlik Spor Müdür Yardımcısı, İlçe Gençlik Spor Müdürü, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Simav İlçe Teşkilatı ile birlikte öğrenci yurdu inşaat sürecini yerinde incelediklerini söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, yaptığı açıklamada, "22 Ağustos 2024 tarihinde temelini attığımız yurt inşaatında yüzde 78 fiziki gerçekleşme oranına ulaşan proje, 103 öğrenci odası ve 25 araç kapasiteli otoparkı ile gençlerimize güvenli ve rahat bir barınma imkanı sunacak. 254 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanacak olan yurdumuz, öğrencilerimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olacak. Gençlerimiz için daha güçlü, daha yaşanabilir şehirler inşa etmeye devam ediyoruz! Türkiye Yüzyıl’ında eğitime, gençliğe yatırım sürecek" dedi.