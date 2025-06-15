Simav Kaymakamlığının himayesinde düzenlenen Simav-Eynal Havacılık Festivalinde (SİMFEST) ilk 2 günde 175 sporcunun 550 sorti uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Simav’da bu yıl 7.’si düzenlenen Geleneksel Simav Eynal Paraşüt ve Havacılık Festivali’ne Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, İlçe Başkanı Orhan Akboğa ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle katılım sağladıklarını söyleyen AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Simav Dağının zirvesinde, bin 760 rakımlı yükseklikte bulunan "Hürkuş Orman Parkı" yamaç paraşütü kalkış pistinden havalanan sporcular sayesinde Simav semalarında renkli görüntüler oluştu. Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını takdim edip başarılar diledik. Festivalin 1. gününde 75 sporcu 250 sorti uçuş, 2. gününde ise 100 sporcu 300 sorti uçuş gerçekleştirdi. Gerek tek yön dışında tüm rüzgar yönlerinde uçuş yapılabilen Türkiye’de ikinci avantajlı yer olması, gerek havada kalma süresi açısından ve gerekse şehir manzarası eşliğinde yapılan uçuşlar, Simav’ı yamaç paraşütü açısından eşsiz kılan önemli özellikler. 15 Haziran tarihinde sona erecek olan Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Festivali’nde uçuş yapan ve yapacak olan sporcularımıza başarılar dilerim. Festivali düzenleyen Simav Kaymakamlığımıza ve katkı sunan Simav belediyesi ile sponsor esnaf ve iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.