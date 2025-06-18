Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan ‘Atakent Kadın Atölyesi’nde kadınlar için ’Kadın Sağlığı Semineri’ düzenlendi.

Kadınların sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen atölyeler, kentin dört bir yanına yayılıyor. Bu kapsamda Silifke’ye bağlı Atakent Mahallesi’nde kısa bir süre önce açılan ‘Atakent Kadın Atölyesi’, kadınlar için yeni bir sosyalleşme ve etkinlik alanı oldu. El işi, seramik, dikiş, müzik gibi çeşitli branşlarda kurs faaliyetlerinin yürütüldüğü Atakent Kadın Atölyesi; Silifke’de yaşayan kadınlar kadar, yaz tatili için bölgeye gelenlere de önemli bir sosyalleşme alternatifi sunuyor. Büyükşehir, atölye içerisinde hayata geçirdiği oyun odası ile çocuğu olan kadınları da unutmuyor.

Kadınlara yönelik birçok eğitim ve etkinliğin düzenlendiği atölyede, değişik konularda seminerler de düzenleniyor. Bu kapsamda atölyede son olarak ‘Kadın Sağlığı Semineri’ gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri Dr. Nazife Akan ve Dr. Yağmur Sürmeli’nin katılımıyla gerçekleşen seminerde, kadın sağlığına dair güncel ve önemli bilgiler paylaşıldı.

"Atakent Kadın Atölyesi, kadınların yeni adresi oldu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atakent Kadın Atölyesi Sorumlusu Elçin Sipahioğlu, kadınlara yönelik birçok aktiviteyi Atakent Kadın Atölyesi’nde yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "El sanatları atölyelerimiz var. Yakın zamanda cilt bakımı ve güzellik atölyemiz açılacak. Koro çalışmalarımız başladı. Haftada bir ya da iki kez, kadınlara yönelik seminerlerimiz ve eğitimlerimiz oluyor. Gönüllü fizyoterapist arkadaşlarımız, ayda bir kere kemik erimesi hakkında bilgilendirme yapıyorlar" dedi.

Hafta içi 08.00 ile 17.00 arası açık olduklarını kaydeden Sipahioğlu, "Kadınlar buraya istediği saatte geliyor. Öğleden önce ve sonra kurslarımız var. Çocuklarıyla gelen kursiyerlerimiz için çocuklara özel küçük bir oyun odamız da mevcut" ifadelerini kullandı. Atölyede belli zamanlarda gerçekleşen kadın sağlığı seminerlerinin de çok verimli geçtiğini belirten Sipahioğlu, kadın sağlığı konusunda katılımcılara önemli bilgi verdiklerini kaydetti.

Kursiyerlerin, Kadın Atölyesini kendi evleri gibi gördüklerini de belirten Sipahioğlu, "Kadınların burada değişik hobiler edinmelerini, sosyalleşmelerini ve burada ürettikleri ürünleri satarak kazanç sağlamalarını istiyoruz. Biz herkesi buraya bekliyoruz. Buraya sadece kahvemizi içmeye de gelebilirler. Burası sonuna kadar kadınların. Kadınlar burayı ayakta tuttuğu sürece, biz onlara her konuda destek olacağız" diye konuştu.

Kadınlar, sosyalleşerek öğrenmenin keyfini çıkartıyor

Atakent Kadın Atölyesi’nin birçok kursundan yararlanmak istediğini söyleyen vatandaşlardan Mucide Gökçay, "Burada böyle bir merkez yoktu ve ihtiyacımız vardı. Ben burada devamlı kalıyorum. Arayış içindeydim. Buranın açılmasına çok sevindim." dedi.