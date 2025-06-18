Türkiye’nin dijital dergilerinden Evos Angels tarafından düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri bu yıl 15’inci kez sahiplerini buldu.

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 15’inci kez düzenlendi. İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Törenin sunuculuğunu ise ünlü isimler Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Gecede Türkiye’nin dört bir yanından dijital içerik üreticileri, sanatçılar, girişimciler, oyuncular ve markalar bir araya geldi. Törende turizm, müzik, sanat, siyaset, moda ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, ’Ömür Boyu Onur Ödülü’ alırken, Coşkun Sabah ise ’Türk Sanat Müziği Onur Ödülü’ne layık görüldü. ’Siyaset Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan - eski Kültür ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, ’Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı Ödülü’nü ise Bülent Kaya aldı. Bir çok kategoride ödüller sahiplerini bulurken, katılımcılar ise sanatçıların söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi.