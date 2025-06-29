Mersin’in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 11 arazöz de destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan yoğun çaba sarf etti. Bölgede etkili olan rüzgar zaman zaman çalışmaları zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonunda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını kaydetti.