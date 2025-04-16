İzmir’in Bayraklı ilçesinde yol kavgasında silahlı saldırıya uğrayan ambulans şoförü, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşadığı şoku atlatamayan sürücü, hala geceleri uyuyamadığını belirtti.

Olay, 14 Nisan Pazartesi günü Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi’nden Menemen yönüne seyreden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa bilinmeyen nedenle U.Ü. (32) adlı şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken şüpheli şahıs olay yerinden 06 EDR 872 plakalı otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Olay anında büyük panik yaşayan ambulans sürücüsü İbrahim Kutlutürk (51) ile yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ve C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirlenirken ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu şüpheli U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Önce kapıya ve yüzüme yumruk attı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, "Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi’ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içinde yavaşladıktan sonra önümü bir araç kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve takip etmeye başladı. Onu atlattıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi acil bölümünde sığındım. Sonra da hastane polisine gidip şikayetçi oldum. Çok korktum, geceleri hala uyuyamıyorum" dedi.

"Kamera olmadığı için bu tarz olaylarda kendimizi koruyamıyoruz"

Olay esnasında şans eseri ambulansta hasta olmadığını belirten Kutlutürk, "Mermiler eğer tüplere isabet etseydi. Araba tamamen patlayabilirdi. Olsaydı hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tarz olaylarda kendimizi koruyamıyoruz. Araçta kamera olsaydı emniyetin işini de kolaylaştırırdı" diye konuştu. Kutlutürk darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.