Kocaeli’de kahvehanede kumar oynayan 9 kişiye toplam 83 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 23 Mayıs tarihinde Çayırova’da bulunan kahvehanede yapılan denetimlerde S.Ç. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. S.Ç’ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahıs hakkında 36 bin 988 TL idari yaptırım kararı uygulandı ve 600 TL paraya el konuldu.

Aynı tarihte Darıca’da kahvehanede yapılan denetimlerde de G.K. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. G.K’ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 şahıs hakkında ise 46 bin 235 TL idari yaptırım kararı uygulandı, 2 bin 600 TL de el konuldu.