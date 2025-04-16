Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde doğaya salınan yaban keçisiyle vatandaşın diyaloğu yürekleri ısıttı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yürütülen yaban hayatını destekleme çalışmaları kapsamında 2024 yılında Kazankaya Kanyonu’nda doğaya salınan 16 yaban keçisinden biri, doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın keçiyi fark etmesiyle başlayan kayıtta, meraklı keçinin yaklaşması ve vatandaşla göz göze gelmesi izleyenlerin içini ısıttı. Keçiyi ürkütmeden yapılan sohbet anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aydıncık, Kazankaya Kanyonu doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.