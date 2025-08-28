Siirt’te 50 üreticiye 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazileri’nin Etkin Kullanımı Projesi çerçevesinde 1 milyon 286 bin 250 TL bütçeli Marul ve Karnabahar Üretim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kentte 50 üreticiye 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, ilde tarımsal üretimi geliştirmek, kullanılmayan tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu proje ile özellikle küçük ölçekli ve gelir düzeyi düşük aile işletmelere destek olmayı hedeflediklerini belirten Şanverdi, "Dağıtımı yapılan fidelerle hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.