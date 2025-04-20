Siirt’in Akbaş köyünde ot toplamaya çıkan 65 yaşındaki adam kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akbaş köyünde ot toplamak için kırsal alana çıkan 65 yaşındaki Nurettin Sevgin, kayalıklarda dengesini kaybederek düştü. Sevgin’in eve dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sevgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevgin’in cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.