Siirt’te köy ve mezra yollarında bakim ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köylerin yaşam kalitesini yükseltmek için durmaksızın çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; “Siirt Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda köy ve mezralarında yol çalışmalarının yanı sıra su kanalları ve buralarda bulunan göletler temizlenerek köylülerimizin hizmetine sunduk. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Siirt merkeze bağlı Yaprak Tepe köyünde stabilize, Pervari Sarıçiçek ve Ulupınar köy yollarında genişletme, Pervari Doğan köyüne bağlı Karamık mezrası köy yolu içi stabilize, Pervari Tuzcular köyü mezrası içme suyu kanalı işi, Baykan Karakaya köyü mezrasında bulunan gölet temizleme ve genişletme çalışması yapıldığı belirtildi.