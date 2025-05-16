Siirt’te, nişanlılar ile evliliklerinin ilk beş yılındaki çiftlere yönelik ’Evliliğe ilk adım’ semineri düzenledi.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Müftüsü Şakir Pinal ile çok sayıda çift katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Ülkemizin aydınlık geleceği, temeli sağlam atılmış ailelerle mümkündür. Sevgiyle kurulan her yuva, geleceğe açılan en sağlam kapıdır" dedi.

Ardından konuşan İl Müftüsü Şakir Pinal, toplumun temel direği olan ailenin korunmasının hem dini hem de sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Program, katılımcılara çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.