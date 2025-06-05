Kurban Bayramı dolayısıyla Siirt Valiliği’nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakınları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik tarafından organize edilen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program, İl Müftüsü Şakir Pinal’ın duasıyla başladı. Ardından Vali Kızılkaya, katılımcılarla tek tek bayramlaştı. Vali Kızılkaya, Kurban Bayramını kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni etti. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yapan Vali Kızılkaya, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların, özellikle Filistin, Gazze ve Türkistan’da yaşayanların en kısa zamanda huzura kavuşmalarını diledi.